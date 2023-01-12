Advertisement

عربي-دولي

إستونيا تقرّر خفض عديد الدبلوماسيين والموظفين في السفارة الروسية

Lebanon 24
12-01-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1027974-638091024443632460.jpg
Doc-P-1027974-638091024443632460.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الحكومة الإستونية، أنّها طلبت من موسكو خفض عديد الدبلوماسيين والموظّفين العاملين في السفارة الروسية في تالين بواقع 21 دبلوماسياً وموظفاً لكي يصبح حجم التمثيل الدبلوماسي بين البلدين "متكافئاً".
Advertisement

وقال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، في بيان، إنّه "ما من مبرّر للحجم الحالي للسفارة الروسية" في تالين، ما سيجعل عدد الدبلوماسيين والموظفين العاملين في السفارتين الروسية والإستونية في كلا البلدين متساوياً.

ويقضي القرار الإستوني بتقليص حجم التمثيل الدبلوماسي الروسي في تالين إلى 8 دبلوماسيين و15 موظفاً إدارياً وفنياً ومساعداً، وسيتعيّن على المطرودين مغادرة إستونيا بحلول نهاية يناير الجاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-01-12
07:00 | 2023-01-12
06:30 | 2023-01-12
06:00 | 2023-01-12
05:30 | 2023-01-12
05:00 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website