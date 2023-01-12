إستونيا تقرّر خفض عديد الدبلوماسيين والموظفين في السفارة الروسية

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أعلنت الحكومة الإستونية، أنّها طلبت من موسكو خفض عديد الدبلوماسيين والموظّفين العاملين في السفارة الروسية في تالين بواقع 21 دبلوماسياً وموظفاً لكي يصبح حجم التمثيل الدبلوماسي بين البلدين "متكافئاً".وقال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، في بيان، إنّه "ما من مبرّر للحجم الحالي للسفارة الروسية" في تالين، ما سيجعل عدد الدبلوماسيين والموظفين العاملين في السفارتين الروسية والإستونية في كلا البلدين متساوياً.ويقضي القرار الإستوني بتقليص حجم التمثيل الدبلوماسي الروسي في تالين إلى 8 دبلوماسيين و15 موظفاً إدارياً وفنياً ومساعداً، وسيتعيّن على المطرودين مغادرة إستونيا بحلول نهاية يناير الجاري.