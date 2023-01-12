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عربي-دولي

لديه سجل إجرامي.. منفذ عملية الطعن بمحطة القطارات في باريس عربي الجنسية

Lebanon 24
12-01-2023 | 03:00
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كشف مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية أن منفذ عملية طعن 6 أشخاص في محطة قطارات "غارد دي نورد" في باريس يحمل الجنسية الليبية، ووصل إلى فرنسا عام 2020.
 
 
وأشار المصدر إلى أن المنفذ يبلغ من العمر 23 عاما، ولديه سجل إجرامي، ونفذ سابقا عدة مخالفات ولديه قرار ترحيل، مؤكدا أن الشرطة تعاملت مع الموقف وقد أصيب المهاجم ونقل إلى المستشفى.
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وقال ممثلو الادعاء إن أحد الضحايا الستة أصيب بجروح خطيرة، بينما أصيب الآخرون بجروح طفيفة.
واكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن الحادث برمته انتهى في غضون دقيقتين. مشيرا الى أن المهاجم استخدم في الهجوم أداة مدببة حادة، وليس سكينا.
 
 
ولفت إلى أن المهاجم أصيب بجروح خطيرة في صدره وذراعه، بعد أن أطلقت الشرطة ثلاث رصاصات عليه، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى. (روسيا اليوم)
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