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عربي-دولي
بولندا تستعد لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" المتطورة
Lebanon 24
12-01-2023
|
04:00
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أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا خلال زيارة إلى أوكرانيا أن بلاده مستعدّة لأن تزوّد كييف بـ14 دبّابة ثقيلة متطوّرة من نوع "ليوبارد-2" على أن يحصل ذلك في إطار تحالف دولي يجري العمل حالياً على بنائه.
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وخلال زيارة لمدينة لفيف بغرب أوكرانيا، قال دودا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأوكراني والليتواني إنّ "فرقة دبّابات ليوبارد (14 دبّابة) ستُرسَل في إطار تحالف يجري تأسيسه حالياً".
وأضاف "كما تعلمون، هناك عدد من الشروط الرسمية التي يجب الوفاء بها، مثل الحصول على الموافقات وما إلى ذلك، لكنّ الأهم من كلّ ذلك، نريد أن يكون هذا تحالفًا دوليًا"، مشيرًا إلى أنه يعتمد على دول أخرى للمساهمة في عمليات التسليم.
وليوبارد-2 هي دبابات ثقيلة متطورة ألمانية الصنع وبالتالي فإنّ بيع أيّ منها أو التبرّع بها لا بدّ وأن يحصل على موافقة مسبقة من برلين.
ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتصريح نظيره البولندي، قائلًا إنّ بلاده تتوقع "قرارًا مشتركًا" تشارك فيه دول إضافية أخرى مستعدّة لإرسال دبّابات "ليوبارد".
وقال زيلينسكي إنّ "دولة لوحدها لا يمكنها أن تساعدنا لأننا نحارب آلاف الدبّابات الروسية".
وأضاف "أعتقد أنه سيكون هناك (الأربعاء) قرارًا ايجابيًا من دولة أخرى لتزويدنا بدبابات حديثة غربية"، من دون أن يسمّي الدولة التي يتحدّث عنها.
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