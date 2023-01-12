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عربي-دولي

منظمة الصحة العالمية: متحور XBB1.5 قد يكون وراء ارتفاع إصابات كورونا

Lebanon 24
12-01-2023 | 03:30
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قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الفرعي XBB1.5 (إكس.بي.بي.1.5) من أوميكرون، المتحور بدوره من فيروس كورونا، ربما يكون المتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفيروس.
وأضافت المنظمة أن اجتماعا فنيا عقد في الخامس من كانون الثاني لإجراء تقييم لمخاطر المتحور على الصحة العامة وإنه "استنادا إلى خصائصه الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكرة، ربما يساهم إكس.بي.بي.1.5 في زيادة الإصابات".
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ولكنها ذكرت أنه ليس لديها إلا "ثقة منخفضة" في التقييم لأن البيانات مستمد أغلبها من دولة واحدة فقط، وهي الولايات المتحدة التي قدمت أكثر من 80 بالمئة من بيانات التسلسلات.
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