الطاقة الذرية: الاتفاق على منطقة آمنة لمحطة زابوريجيا يزداد صعوبة

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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن التوسط لإبرام اتفاق على إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا يزداد صعوبة بسبب مشاركة الجيش في المحادثات.وقال في مقابلة مع تلفزيون "راي" الإيطالي العام "لا أعتقد أن (الاتفاق) مستحيل، لكنه ليس بالشيء الذي يسهل التفاوض عليه".كما أضاف غروسي، الذي قال سابقا إنه يأمل في التوسط في اتفاق لحماية المحطة قبل نهاية عام 2022، إن المحادثات مع كييف وموسكو أصبحت أكثر تعقيدا، لأنها لا تشمل الدبلوماسيين فحسب، بل تشمل أيضا ضباطا بالجيش.