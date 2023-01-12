الإمارات تعيّن سلطان الجابر رئيساً لمؤتمر المناخ "كوب 28"

كلّف الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتوجيه من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، سلطان الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ورئيس شركة "أدنوك"، رئيساً معيناً لمؤتمر الأطراف "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

Advertisement