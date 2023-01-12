Advertisement

عربي-دولي

شركات طيران أميركية تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها اليوم

Lebanon 24
12-01-2023 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1028034-638091157283508856.jpg
Doc-P-1028034-638091157283508856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركات طيران أميركية إنها تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها اليوم الخميس، بينما تكثف إدارة الطيران الفيدرالية جهودها لمعرفة سبب العطل الإلكتروني الذي أدى إلى توقف رحلات الطيران فضلا عن الحيلولة دون تكراره.
Advertisement

وأمس الأربعاء، أرجئت أو ألغيت أكثر من 11300 رحلة طيران أميركية، وفقا لموقع "فلايت أوير" الإلكتروني.

وهذا هو أول توقف عام على مستوى الولايات المتحدة الأميركية لرحلات الطيران في نحو 20 عاما.

وقالت شركات كبيرة منها دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز إنها تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها اليوم الخميس.
وحال العطل الإلكتروني في إدارة الطيران الفيدرالية دون إصدار المطارات التحذيرات المحدّثة المرتبطة بالسلامة التي تنبه الطيارين من مخاطر محتملة مثل إغلاق مدارج الطائرات أو تعطل المعدات أو أعمال البناء، الأمر الذي أدى إلى توقف الرحلات مؤقتا.

وذكر مسؤولون في الإدارة الفيدرالية أن مراجعة مبدئية للواقعة خلصت إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات، لكنهم أضافوا أنه لا يوجد أي أدلة على هجوم إلكتروني وأن التحقيقات مستمرة.

وقال أشخاص مطلعون على المراجعة، طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن هذا الملف نفسه عطل النظامين الأساسي والاحتياطي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-01-12
07:00 | 2023-01-12
06:30 | 2023-01-12
06:00 | 2023-01-12
05:30 | 2023-01-12
05:00 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website