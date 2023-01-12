هل الولايات المتحدة مَنْ سيقرر "النصر" في أوكرانيا؟

يضع القتال العادل والضروري لأوكرانيا الحروب الكارثية الأخيرة مثل العراق وأفغانستان في السياق المزري الذي تستحقه. ومع ذلك، هناك علامات مقلقة على أن صانعي السياسة الغربيين لم يتعلموا الدرس الأكثر أهمية من تلك الصراعات والمتمثل بضرورة وجود أهداف واستراتيجية واضحة للنجاح.

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وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "قد يبدو الأمر واضحًا، لكن يجدر التأكيد على أن هذه حملة عسكرية، وعندما يتعلق الأمر بالدعم العسكري، فإن الولايات المتحدة، إن لم تكن اللاعب الوحيد، هي الأكثر أهمية إلى حد بعيد. في الوضع الراهن، فشلت الولايات المتحدة في تحديد أهدافها الحربية. هناك العديد من الأمور التي "تدعمها" الولايات المتحدة، مثل "وحدة أراضي أوكرانيا". كما وتدعم أمورا كثيرة أخرى: حقوق الإنسان والعمليات الديمقراطية وما إلى ذلك. إلا أن هذه الأهداف ليست هي عينها أهداف الحرب. فأهداف الناتو في حرب كوسوفو عام 1999، على سبيل المثال، كانت واضحة: خروج القوات الصربية من كوسوفو، نشر قوة حفظ سلام وإدارة مدنية دولية، وعودة اللاجئين. أما أهداف حرب الخليج عام 1991 فكانت أكثر بساطة: طرد القوات العراقية من الكويت. يجب أن تعود بنا الذاكرة إلى الوراء، وليس من قبيل الصدفة، أن هذه كانت آخر الحملات العسكرية الناجحة للغرب".

وتابعت الصحيفة، "لقد حان الوقت للولايات المتحدة لتوضيح أهدافها وتقديم دعمها وفقًا لذلك. إن الفشل في القيام بذلك يخاطر بصراع بلا هدف وطويل - وفي الواقع غير محدد - يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح. حتى الآن لدينا ما لا يقل عن ثلاث صيغ مختلفة للغاية لاستراتيجية الولايات المتحدة الواسعة لأوكرانيا. أولاً ، في آذار 2022، أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن بملاحظة مفادها أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة". بعبارة أخرى، تغيير النظام. بعد ذلك بوقت قصير، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في أكثر التصريحات إقناعًا بشأن سياسة الولايات المتحدة التي سمعناها حتى الآن: "نريد أن نرى روسيا وهي تضعف إلى درجة أنها لا تستطيع القيام بالأشياء التي فعلتها في غزو أوكرانيا".

وأضافت الصحيفة، "أخيرًا، في الشهر الماضي صرح وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بوضوح: "ينصب تركيزنا على الاستمرار في القيام بما كنا نفعله، وهو التأكد أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وما تحتاجه لمواجهة العدوان الروسي، وما تحتاجه لاستعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها منها منذ 24 شباط". إذا افترضنا أن بايدن أخطأ في الحديث عن تغيير النظام فهناك على الأقل هدفان مختلفان للغاية، مما يعني ضمناً نتائج مختلفة للغاية. أولاً، أفضل طريقة للتعامل مع نهج "روسيا النازفة" هي الاستمرار في الحرب لأطول فترة ممكنة، وإشراك القوات المسلحة الروسية وإضعافها على العمق ولأطول فترة ممكنة، مع الحفاظ على القتال بمستوى يمكن التحكم فيه. ولخص دان كرينشو، عضو الكونغرس الجمهوري، هذا النهج بأنه "استثمار في تدمير جيش خصمنا، من دون خسارة جندي أميركي واحد".

وتابعت الصحيفة، "أما في النهج الثاني، الذي شرحه بلينكن، يتم الإعلان عن مجموعة محدودة للغاية من الأهداف الإقليمية، لكنها لا ترتبط بأي حال من الأحوال مع هدف أوكرانيا المعلن والواضح المتمثل في استعادة كافة حدودها المعترف بها دوليًا - بما في ذلك كل من لوهانسك ودونيتسك وقبل كل شيء شبه جزيرة القرم. في الواقع، لم تصدر الولايات المتحدة في أي وقت بيانًا واضحًا لا لبس فيه بأن سياستها هي دعم العمليات العسكرية لاستعادة الأراضي التي فقدتها أوكرانيا".

وبحسب الصحيفة، "حتى الآن، لم تتضمن الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا كميات كبيرة من نوع المعدات الثقيلة التي ستسمح لأوكرانيا باستعادة أراضيها. إن القدرات الرئيسية هنا، كما طلبت القيادة العسكرية الأوكرانية، هي الدبابات الأميركية الصنع، وعربات القتال المدرعة، وتغيير تدريجي في كمية المدفعية. في حين أن دعم الغرب سخي ويحظى بتقدير كبير، إلا أن هناك حقيقة قاسية في صميمه. ما تم تقديمه كان كافياً بالنسبة للأوكرانيين لتحدي القوات البرية الروسية والدفاع عن مجالهم الجوي. لكنه غير كاف بالنسبة لأوكرانيا لإجراء حرب مناورة واسعة النطاق لاستعادة المقاطعات التي تسيطر عليها روسيا بشكل جيد. وبالمناسبة، يشكل استمرار احتلال هذه المقاطعات الهدف الأساسي الواضح لروسيا في الحرب".

وتابعت الصحيفة، "إن تحديد الأهداف بشكل جيد سيسمح للولايات المتحدة بدعم مساعدتها بمجموعة من الخطط والجداول الزمنية الواضحة. كما وسيمنح أوكرانيا درجة من اليقين بشأن ما يمكن أن تتوقعه وتمكّنها من تخطيط عملياتها وفقًا لذلك. إذا كانت أهداف أوستن أو أهداف بلينكن تمثل سياسة أميركية حقيقية، فمن الضروري أن تفهم أوكرانيا ذلك. فالبديل هو أن أوكرانيا قد تجد نفسها تخطط لعمليات واسعة النطاق غير متأكدة مما إذا كانت ستتلقى العتاد اللازم لإكمالها. هذا هو الوضع الذي هي عليه الآن. وكما هو الحال في الحروب الخاطئة في العقدين الماضيين، قد لا تظهر أهمية أهداف واستراتيجية الحرب الواضحة في الأيام الأولى للحملة. بدلا من ذلك تصبح الأهداف أكثر وضوحاً عندما تسوء الأمور بشكل سيء. لا يمكننا المجازفة مرة أخرى بالفشل في توضيح الأهداف بوضوح".