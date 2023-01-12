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هل يدعو الملك تشارلز إبنه الأمير هاري إلى حفل تتويجه؟

Lebanon 24
12-01-2023 | 06:00
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أفادت مصادر بريطانية أنّ الأمير هاري لن يكون مرحبا به في حفل تتويج والده الملك تشارلز الثالث في أيّار، في ضوء الانتقادات الموجهة لعائلته في كتابه الجديد "Spare".

وقالت صحيفة "ذا صن" أنه "من غير الواضح ما إذا كان تشارلز سيدعو ابنه الأصغر لحضور حفل التتويج، أو ما إذا كان الأمير هاري سيقبل الدعوة".
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وأفاد مصدر للصحيفة بأنه "كانت هناك مناقشات داخل العائلة المالكة، بأن أفرادها لا يريدون محادثات خاصة في التتويج". (روسيا اليوم)


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