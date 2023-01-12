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عربي-دولي
فضيحة... عشية جنازة زوج الملكة اليزابيث الثانية هذا ما جرى في مطبخ داونينغ ستريت بين زوجين!
Lebanon 24
12-01-2023
|
07:00
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لا تزال فضائح الحفلات التي أقامها رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، خلال الحجر العام والمعروفة باسم "بارتي غيت" والتي أدت إلى استقالته، تلاحقه مع كشف معلومات جديدة حولها.
ويكشف بودكاست لقناة ITV بعنوان، "Partygate: The Inside Story"، معلومات جديدة حول هذه الحفلات، وكان آخرها أن فضيحة جديدة حول الاحتفال الذي أقيم عشية جنازة دوق إدنبرة، الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، في 17 نيسان 2021.
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وكشف البودكاست عن مزيد من المعلومات حول الحدث، والذي يبدو أنه كان أكثر صخبا مما كان يعتقد من قبل، وأفاد بأن "زوجين مارسا الجنس في مطبخ داونينغ ستريت، فيما قام آخرون بملامسات حميمية". (روسيا اليوم)
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