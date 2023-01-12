هجوم سيبراني أم لا.. الكشف عن سبب العطل الذي شل حركة الطيران في اميركا

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قالت السلطات الأميركية إن الخلل في نظام تنبيه الطيارين والذي تسبب في تعليق رحلات الطيران في البلاد لعدة ساعات يعود، وفقا للمعلومات الأولية، إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات.وقالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في حسابها عبر "تويتر": "نحن نواصل مراجعة شاملة لتحديد السبب الجذري للانقطاع لنظام الإشعار (NOTAM). عزا عملنا الأولي الانقطاع إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات. في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على وقوع هجوم سيبراني".وتابعت "نحن نعمل بجد لمواصلة تحديد أسباب هذه المشكلة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث هذا النوع من الأعطال مرة أخرى".وكانت حركة الطيران قد توقفت بشكل تام فوق الأجواء الأميركية بسبب عطل في نظام NOTAM. وقالت شبكة "CNN" الأميركية إن العطل التقني تسبب في تأجيل أكثر من 4000 رحلة وإلغاء نحو 750 مع توقف حركة الطيران في أميركا. (العربية)