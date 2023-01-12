Advertisement

عربي-دولي

هجوم سيبراني أم لا.. الكشف عن سبب العطل الذي شل حركة الطيران في اميركا

Lebanon 24
12-01-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1028105-638091287573983467.jpg
Doc-P-1028105-638091287573983467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت السلطات الأميركية إن الخلل في نظام تنبيه الطيارين والذي تسبب في تعليق رحلات الطيران في البلاد لعدة ساعات يعود، وفقا للمعلومات الأولية، إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في حسابها عبر "تويتر": "نحن نواصل مراجعة شاملة لتحديد السبب الجذري للانقطاع لنظام الإشعار (NOTAM). عزا عملنا الأولي الانقطاع إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات. في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على وقوع هجوم سيبراني".
Advertisement

وتابعت "نحن نعمل بجد لمواصلة تحديد أسباب هذه المشكلة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث هذا النوع من الأعطال مرة أخرى".

وكانت حركة الطيران قد توقفت بشكل تام فوق الأجواء الأميركية بسبب عطل في نظام NOTAM. وقالت شبكة "CNN" الأميركية إن العطل التقني تسبب في تأجيل أكثر من 4000 رحلة وإلغاء نحو 750 مع توقف حركة الطيران في أميركا. (العربية) 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-01-12
11:30 | 2023-01-12
11:00 | 2023-01-12
10:30 | 2023-01-12
10:05 | 2023-01-12
10:00 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website