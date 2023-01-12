الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات ضد الدول والمنظمات الداعمة لروسيا

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قال بيتر ستانو المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات على من يدعم روسيا من الأشخاص والمنظمات في مختلف البلدان.ووفقا له، لن يقوم الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، بالكشف عن خطواته المحددة في هذا المجال. وأضاف المتحدث: "سنواصل فرض العقوبات كذلك ضد الذين يساعدون روسيا ويقدمون الدعم لخطواتها غير المشروعة".وشدد الممثل الأوروبي على أن الحديث يدور ليس فقط عن بيلاروس، بل وأيضا عن إيران".ونوه بأنه سيتم عند الضرورة فرض عقوبات، ضد الأفراد والمنظمات والمؤسسات من الدول الأخرى كذلك. ولم يحدد ستانو، ما إذا كانت هناك خطط أوروبية محددة لفرض عقوبات جديدة على بيلاروس. (روسيا اليوم)