14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات ضد الدول والمنظمات الداعمة لروسيا
Lebanon 24
12-01-2023
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال بيتر ستانو المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات على من يدعم روسيا من الأشخاص والمنظمات في مختلف البلدان.
ووفقا له، لن يقوم الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، بالكشف عن خطواته المحددة في هذا المجال. وأضاف المتحدث: "سنواصل فرض العقوبات كذلك ضد الذين يساعدون روسيا ويقدمون الدعم لخطواتها غير المشروعة".
Advertisement
وشدد الممثل الأوروبي على أن الحديث يدور ليس فقط عن بيلاروس، بل وأيضا عن إيران".
ونوه بأنه سيتم عند الضرورة فرض عقوبات، ضد الأفراد والمنظمات والمؤسسات من الدول الأخرى كذلك. ولم يحدد ستانو، ما إذا كانت هناك خطط أوروبية محددة لفرض عقوبات جديدة على بيلاروس. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طلب منها قضاء ليلة معه فوافقت.. مشهد بين النجم السوري الشهير والممثلة اللبنانية يتصدر التراند (صور)
Lebanon 24
طلب منها قضاء ليلة معه فوافقت.. مشهد بين النجم السوري الشهير والممثلة اللبنانية يتصدر التراند (صور)
03:20 | 2023-01-12
12/01/2023 03:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً
14:00 | 2023-01-11
11/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... 5 أنواع شوكولا شهيرة تُشكّل خطراً على الصحة ما هي؟
Lebanon 24
بالأسماء... 5 أنواع شوكولا شهيرة تُشكّل خطراً على الصحة ما هي؟
14:00 | 2023-01-11
11/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان اللبناني: "بكّرتي كتير يا روح قلبي" (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان اللبناني: "بكّرتي كتير يا روح قلبي" (صورة)
08:20 | 2023-01-12
12/01/2023 08:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن سقوط قتلى... إنفجار يهزّ مركزاً تجاريّاً في اسطنبول (فيديو)
Lebanon 24
أنباء عن سقوط قتلى... إنفجار يهزّ مركزاً تجاريّاً في اسطنبول (فيديو)
09:47 | 2023-01-12
12/01/2023 09:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2023-01-12
أخبارا جيّدة... ماذا كشفت دراسة عن "كوفيد طويل الأمد"؟
11:30 | 2023-01-12
السفير الأوكراني في لندن يطالب الحلفاء الغربيين بآلاف الدبابات
11:00 | 2023-01-12
السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن حلايب وشلاتين
10:30 | 2023-01-12
هذا الرجل هو السبب في تعطل الطيران في أميركا... ماذا فعل؟
10:05 | 2023-01-12
السعودية ومصر: للإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان
10:00 | 2023-01-12
عام 2023... هل سيكون لسطوع بريق الذهب؟
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
12/01/2023 19:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
12/01/2023 19:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
12/01/2023 19:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact