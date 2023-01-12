السفير الأوكراني في لندن يطالب الحلفاء الغربيين بآلاف الدبابات

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دعا السفير الأوكراني لدى بريطانيا فاديم بريستايكو لندن إلى إرسال ألف دبابة من طرازات Challenger وAbrams وLeopard من الحلفاء الغربيين إلى أوكرانيا.جاء ذلك في مقابلة له على قناة "سكاي نيوز"، قال فيها: "نحتاج إلى آلاف الدبابات، ذلك أمر مؤكد. لأن الروس ينشرون آلاف الدبابات على حدودنا. لدينا الكثير من دباباتنا، إلا أننا نحتاج إلى أفضل ما يمكننا الخروج به الآن"، مشيرا إلى أن المعدات العسكرية المتاحة لكييف تعود إلى الحقبة السوفيتية وقد عفا عليها الزمن، وأضاف: "لذلك فإن دبابات Challenger وAbrams وLeopard المتوفرة بكثرة في أوروبا هي ما نحتاجه".في الوقت نفسه، قال الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية، الجنرال ريتشارد دانات، إن إرسال لندن أقل من 50 دبابة Challenger لن يساعد كييف في تحقيق ما أسماه "تغييرات حقيقية" في ساحة المعركة.وسبق وأن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، فيما صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بتزويدها أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. (سكاي نيوز)