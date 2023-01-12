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عربي-دولي

موجة صقيع... الحرارة بلغت 75 درجة تحت الصفر!

Lebanon 24
12-01-2023 | 12:30
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ضرب قرية إيسي التابعة لمنطقة إيفينكي الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من إقليم كراسنويارسك، موجة صقيع وتراوحت درجة الحرارة ما بين 73 و75 درجة تحت الصفر.

من جانبها، لم تؤكد إدارة الأرصاد الجوية المركزية لسيبيريا، هذه المعلومات ولكنها لم تدحضها كذلك.
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وفي وقت سابق، حذر خبراء الأرصاد الجوية من زيادة الصقيع في جميع أنحاء إقليم كراسنويارسك.

ووفقا لهم، كان من المتوقع أن تصل درجة الصقيع في إيفنكي إلى 55 درجة تحت الصفر. (روسيا اليوم)
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