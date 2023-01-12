Advertisement

عربي-دولي

روسيا تُطوّق سوليدار... ما أهميّة هذه المدينة الأوكرانيّة؟

Lebanon 24
12-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1028153-638091414077178550.jpg
Doc-P-1028153-638091414077178550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "سبوتنيك" أنّ إسم سوليدار تصدّرعناوين وسائل الإعلام العالمية بعد أنباء عن سيطرة القوات الروسية على المدينة التي اعتبر الخبراء أنها مهمة جدا بالنسبة لمسار العملية العسكرية الروسية الخاصة.

Advertisement
وتحتوي هذه المدينة على أكبر مشروع لاستخراج الملح في منطقة شرق ووسط أوروبا.
وتعني سوليدار باللغة الروسية "هدية الملح"، حيث كانت تحت سيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، وتعرضت لقصف عنيف من قبل القوات الأوكرانية بدعم غربي لتسيطر عليها الأخيرة.

وبحسب وكالة "سي إن إن" الأميركية، تضم المنطقة المحيطة بسوليدار مناجم ملح كبيرة تابعة لشركة "أرتيمسيل" وهي أكبر منتج للملح في أوروبا، حيث توقف الإنتاج بعد فترة وجيزة من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
 
ونقلت "سي إن إن" عن أحد المحللين تأكيده أن "سيطرة وحدات فاغنر على المركز وجزء كبير من سوليدار هو نجاح تكتيكي لا يمكن إنكاره".

ونوهت الصحيفة إلى أن المنطقة المحيطة بالمدينة تحتوي على "احتياطيات ضخمة من الملح النقي جدا والتي لم يتم استغلالها إلا على نطاق صناعي منذ القرن الثامن عشر".
 
ويتم استخراج أكثر من مليون طن من ملح الطعام كل عام ويتم توزيع هذه الكميات على الداخل الأوكراني وروسيا والدول المجاورة، بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة من الملح المطحون المعبأ والخشن وأملاح الاستحمام إلى 15 دولة أوروبية وآسيوية أبرزها هنغاريا وبولندا وجورجيا ومولودوفا، بالإضافة إلى كل من أذربيجان ورومانيا.

كما يحتوي المصنع على مركز للمعالجة بمادة اليود والأملاح الأخرى، حيث كان مقصدا للسياحة الطبية وخصوصا للأشخاص الذي يعانون من مشاكل في التنفس وأمراض الرئة.
 
 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن وحدات القوات الروسية المجوقلة تطوق المدينة من الجهتين الشمالية والجنوبية، وتقاتل مجموعات هجومية في المدينة نفسها، مؤكدة استهداف مركز القيادة والمراقبة للكتيبة الأوكرانية في مدينة أرتيموفسك، بضربات نفذتها المدفعية وسلاح الجو الروسيين. (ٍسبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2023-01-12
15:00 | 2023-01-12
14:30 | 2023-01-12
13:30 | 2023-01-12
13:00 | 2023-01-12
12:30 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website