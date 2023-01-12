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بايدن ليس وحده.. عميل مخابرات أميركي سابق يكشف قصة "الوثائق السرية"

Lebanon 24
12-01-2023 | 12:13
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"القصة ليست جديدة".. هكذا يمكن تلخيص تعليق الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، على العثور على وثائق سرية في منزل الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وقال سنودن الذي فر من الولايات المتحدة قبل سنوات واستقر في روسيا، الخميس: "كثيرون قبله احتفظوا بوثائق سرية، ومنها الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون، ومدير المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، ديفيد بتريوس".
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وأضاف سنودن، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية أنه لم "تجر عملية مقاضاة هؤلاء".

وجاء حديث العميل السابق بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض عن العثور على وثائق سرية في منزل بايدن بولاية ديلاوير.
 
وذكر: "تستحق الإشارة أن الرئيس هرّب مستندات سرية أكثر مما فعل أي شخص آخر كشف عن أمور سرية".

وتابع: "للمقارنة، فقد حكم على اشخص اسمه ريالتي وينر بالسجن 5 سنوات من لمجرد كشف وثيقة واحدة، أما ترامب وكلينتون وباتريوس فلديهم العشرات والمئات (الوثائق)، ولم يتعرضوا للسجن". (سكاي نيوز عربية) 
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