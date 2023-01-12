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عربي-دولي

أردوغان ينوي إجراء محادثات مع بوتين وزيلينسكي بشأن "الممر الإنساني"

Lebanon 24
12-01-2023 | 15:00
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أكد مفوض حقوق الإنسان التركي شريف مالكوش، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم أو غدا.
 
وقالت شبكة "سي إن إن" التركية: "وفقا لآخر الأخبار، قال مفوض حقوق الإنسان التركي، شريف مالكوش، إن الرئيس أردوغان سيجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي اليوم أو غدا لإنشاء ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا".
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وقال أردوغان في وقت سابق إن أنقرة تدعم فتح ممر إنساني للجرحى على خلفية الوضع في أوكرانيا، ومستعدة للتكفل بعلاجهم. (روسيا اليوم) 
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