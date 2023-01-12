بعد سوليدار.. "زيلينسكي أمام طريق مسدودة" وتحذيرات في كييف من انهيار الجبهة

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أكد أوليغ سوسكين، مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق، أنه لم يعد لدى كييف القوة والتسليح للحفاظ على مواقعها بعد استيلاء الجيش الروسي على سوليدار، لافتا إلى أنه "ما من شيء حسن على الجبهة".وقال سوسكين في قناته على "يوتيوب": "في حال التخلي عن سوليدار، يتوجب الانسحاب من باخموت، والدبابات! .. هذه كلها وعود .. لا توجد دبابات ثقيلة ولا صواريخ ومدفعية للمسافات الطويلة وغير المتوقعة".وأضاف: "يجب مصارحتكم حقا بأنه لن يكون هناك أسلحة لأوكرانيا في الأشهر المقبلة، كما أن الضغط الروسي آخذ في الازدياد. أوكرانيا لم تعد تملك القوة لتحمل هذا الضغط ".وبحسب سوسكين "دفع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحكومته البلاد إلى طريق مسدودة عبر قراراتهم ومواصلة تدمير جيل الشباب، وإرسالهم إلى الخطوط الأمامية."واختتم مستهجنا: "وهنا من سيكون مسؤولا عن كل ذلك، زيلينسكي؟ سيجمع متعلقاته وينسل مع (أندريه) يرماك وزوجته. أو من سيكون (ميخائيل) بودولاك مسؤولا، (أليكسي) دانيلوف، ( أليكسي) أريستوفيتش أو (أليكسي) ريزنيكوف؟. (روسيا اليوم)