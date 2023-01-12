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عربي-دولي

سياسي أميركي: روسيا تهزم "الناتو" بشكل حاسم في أوكرانيا

Lebanon 24
12-01-2023 | 16:30
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أكد السياسي الأميركي المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، جيفري يونغ، أن روسيا تواصل نجاحها بعمليتها العسكرية في أوكرانيا.
 
وقال يونغ على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا تزال أوكرانيا وحلف "الناتو" يخسران بشكل حاسم، بينما لا تزال روسيا تنتصر بثبات. هذا هو الحال منذ بداية آذار 2022 حتى اليوم".
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وأرفق السياسي الأميركي تصريحه بإشارة إلى الأنباء حول سيطرة القوات الروسية على مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية. (روسيا اليوم) 

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