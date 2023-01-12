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عربي-دولي

"الدوما": العقوبات الأوروبية الجديدة لن تؤثر في روسيا وسترتّد على أصحابها

Lebanon 24
12-01-2023 | 16:59
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قلل نائب رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، من آثار العقوبات التي تعدها أوروبا ضد روسيا، وأكد أنها كسابقاتها شكلية واستعراضية ولن تؤثر في روسيا بل سترتد على أصحابها.

وأشار تشيبا، في مقابلة مع "لينتا رو"، إلى أن الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة كانتا في العادة في طليعة المبادرين لإقرار الحزم السابقة.
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وقال: "والآن يقوم البولنديون بهذا الأمر، وليس من الواضح ما الذي يمكنهم التوصل إليه. وعلاوة على ذلك فإن جميع هذه العقوبات المفروضة عشية انعقاد بعض الاجتماعات تبدو استعراضية".

وأضاف: "من الصعب أن نتخيل ما الذي يمكنهم الوصول إليه في الوقت الذي كنّا نسمع فيه أصواتا تنادي بعدم جدوى جميع الحزم الـ9 السابقة التي لم تؤد إلى النتائج التي توقعها مُعدّو هذه العقوبات". (روسيا اليوم) 
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