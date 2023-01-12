واشنطن وطوكيو توسّعان تحالفهما الدفاعي

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بعد الاتفاقيات العسكرية والدفاعية التي أبرمتها اليابان مع أستراليا وبريطانيا، أعلنت الولايات المتحدة واليابان توسيع تحالفهما الدفاعي ليشمل التصدّي لأيّ هجوم عبر الفضاء، واستبدال كتيبة المدفعية المرابضة بجزيرة أوكيناوا بوحدة من «المارينز»، أكثر فتكاً وأسرع حركة. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي ووزيرَي دفاع البلدين لويد أوستن وياسوكازو هامادا، «نحن متّفقون على أنّ الصين تشكّل أكبر تحد استراتيجي لنا». وإذ رحب بلينكن، بحرارة، بالاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي اعتمدتها اليابان أخيراً، أوضح أن البلدين اتّفقا على أن معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما تشمل أيضاً الهجمات التي تتمّ عبر الفضاء، بمواجهة تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الاصطناعية. وأضاف أن هذا الاتفاق يعني أنّ أيّ هجوم يتمّ عبر الفضاء ضدّ أيّ من البلدين من شأنه أن يفعّل المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية الثنائية، والتي تنصّ على أن أي هجوم على أي من البلدين هو هجوم أيضاً على البلد الآخر. ورغم وجود نحو 50 ألف جندي أميركي يتمركز أكثر من نصفهم في أوكيناوا، قال وزير الدفاع الأميركي إنه سينشر في هذه الجزيرة وحدة للتدخل السريع من سلاح مشاة البحرية (المارينز) لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان في مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة.