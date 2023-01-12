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نقص في لقاحات كورونا

Lebanon 24
12-01-2023 | 18:00
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عاصمة آسيوية كبرى، تواجه نقصاً في اللقاحات، وتفرض ما يمكن وصفه بالستار حول اصابات كورونا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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