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عربي-دولي

زيلينسكي: القوّات الأوكرانية تتمسّك بمواقعها في سوليدار

Lebanon 24
12-01-2023 | 18:30
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور أمس الخميس إن القوات الأوكرانية في مدينة سوليدار الشرقية تتشبث بمواقعها وتُلحق بالقوات الروسية خسائر فادحة.
وذكر مسؤول عينته روسيا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا في وقت سابق أن "جيوبا للمقاومة لا تزال في سوليدار، مما يقوّض المزاعم بأن البلدة قد تمت السيطرة عليها".
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ووجّه زيلينسكي الشكر لوحدتين أوكرانيتين في سوليدار، قائلا إنهما "تتمسّكان بمواقعهما وتلحقان بالعدو خسائر فادحة"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وأضاف أنه "التقى مع كبار القادة العسكريين أمس وحلّل بالتفصيل التعزيزات المطلوبة في معركة سوليدار والبلدات المجاورة والخطوات التي ينبغي اتخاذها في الأيام المقبلة".
وتابع: "ناقشنا أيضا الوضع فيما يتعلق بتزويد القوات بالأسلحة والذخيرة والتعاون في هذا الصدد مع شركائنا".
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