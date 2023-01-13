روسيا تعدل أسماء بعض المناطق على الخريطة الاوكرنية... اليكم التفاصيل

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بعد موجات من القمع والاعتقالات، يضيق الكرملين الخناق مرة أخرى على أي معارضة للحرب من خلال دعم تعديل تشريعي من شأنه أن يجعل من غير القانوني نشر أي خرائط لا تحدد شبه جزيرة القرم وأربعة أراض أوكرانية أخرى تقول موسكو إنها ضمتها كأرض روسية.وتنقل صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه وفقا للتشريع الجديد، يمكن تغريم أي شخص يخالف ذلك إلى ما يصل إلى مليون روبل، أو حوالي 14،500 دولار، أو قضاء 15 يوما في السجن بموجب مقترحات حصلت بالفعل على موافقة أولية.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، الثلاثاء، إنه على الرغم من وجود العديد من الأسئلة حول كيفية القيام بذلك، "من الواضح أنه يجب تغيير جميع الخرائط".ويقول محللون سياسيون إن التشريع الجديد هو أحد أعراض القلق المتزايد الذي ينتشر في نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع استمرار الصراع في عامه الثاني، وفق تقرير الصحيفة.وقد ضيقت السلطات الروسية بالفعل المساحة على خصومها منذ الغزو في فبراير الماضي. وتم حظر وسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك الوصول إلى المواقع الإخبارية الغربية ومنصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تلاشت الاحتجاجات في الشوارع بعد موجة مبكرة من الاعتقالات.وتقول الصحيفة إن تحركات الكرملين الأخيرة تأتي لخنق خصومه وتزيد الضغط على المعارضين القلائل الذين ما زالوا يتحدثون، بينما تجذب بعض القوميين اليمينيين المتطرفين الذين يتهمون موسكو بالتساهل في متابعة الحرب ومنتقديها.ومن بين التدابير الجديدة، تم توسيع اللوائح التي تدرج المنظمات التي تتلقى تمويلا من الخارج على أنها "عملاء أجانب" لتشمل أولئك الذين ربما تلقوا مثل هذا الدعم في الماضي.وقال محللون إن المعايير غامضة، لكن المسؤولين الروس قالوا إنها ضرورية لحماية الأمن القومي ومنع الغرباء من تقويض الدولة.وأشار بيسكوف الثلاثاء إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "تتطلب نظاما صارما لوسائل الإعلام. لذلك، تم اعتماد عدد من القوانين الجديدة. لكن هذا لا يمكن أن يسمى قمعا. هذا ليس صحيحا".ومع ذلك، فإن قضية الخرائط تؤكد ذلك، وفق الصحيفة.وجاء التشريع بعد أن لاحظ بعض المشرعين أن بعض الخرائط المتداولة لا تحدد شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني في عام 2014، كأرض روسية.واقترح المشرعون إدراج أي خرائط تقوض ما يسمونه "وحدة أراضي روسيا" كمواد متطرفة، وفقا لوصف التشريع على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي.وتخلص الصحيفة في تقريرها إلى أن المشهد السياسي قد تحول بشكل حاسم نحو اليمين، حيث أصبحت الأصوات والآراء التي كانت تعتبر متطرفة ذات يوم جزءا من التيار الرئيسي.(الحرة)