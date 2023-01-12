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الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

Lebanon 24
12-01-2023 | 23:00
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قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بالرصاص، خلال تنفيذه عمليتين عسكريتين في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد منذ حوالى عام تصاعداً في وتيرة أعمال العنف.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ قواته أصابت بالرصاص شخصاً واحداً خلال تنفيذها عملية عسكرية في مخيّم قلنديا للاجئين الفلسطينيين الذي يقع بين رام الله والقدس.
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