الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بالرصاص، خلال تنفيذه عمليتين عسكريتين في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد منذ حوالى عام تصاعداً في وتيرة أعمال العنف.



وقال الجيش الإسرائيلي إنّ قواته أصابت بالرصاص شخصاً واحداً خلال تنفيذها عملية عسكرية في مخيّم قلنديا للاجئين الفلسطينيين الذي يقع بين رام الله والقدس.

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