رئيس مجلس الدوما الروسي يدعو لمصادرة أملاك منتقدي حرب أوكرانيا

دعا فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، إلى مصادرة أملاك وأصول المواطنين الروس منتقدي الجيش والحرب في أوكرانيا.



واعتبر رئيس البرلمان الروسي، ان الإجراءات الحالية المعمول بها فيما يخص انتقاد الحرب في أوكرانيا والمتمثلة في الغرامات "ليست صارمة بالشكل الكافي".

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