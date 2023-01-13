Advertisement

عربي-دولي

رئيس مجلس الدوما الروسي يدعو لمصادرة أملاك منتقدي حرب أوكرانيا

Lebanon 24
13-01-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1028284-638091922614364570.jpg
Doc-P-1028284-638091922614364570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، إلى مصادرة أملاك وأصول المواطنين الروس منتقدي الجيش والحرب في أوكرانيا.

واعتبر رئيس البرلمان الروسي، ان الإجراءات الحالية المعمول بها فيما يخص انتقاد الحرب في أوكرانيا والمتمثلة في الغرامات "ليست صارمة بالشكل الكافي".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2023-01-13
06:30 | 2023-01-13
05:48 | 2023-01-13
05:30 | 2023-01-13
05:00 | 2023-01-13
04:30 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website