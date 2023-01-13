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عربي-دولي

روسيا: المناورات مع بيلاروس تهدف لمنع التصعيد العسكري

Lebanon 24
13-01-2023 | 00:38
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قالت الخارجية الروسية، إن المناورات مع بيلاروس، تهدف إلى منع التصعيد العسكري مع الأطراف المعادية، حسبما نقلت وكالة "تاس" الحكومية.
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