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إقتصاد

مباحثات صينية أميركية لتعزيز التعاون التجاري

Lebanon 24
13-01-2023 | 00:39
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أجرى وزير التجارة في الصين، اتصالاً عبر الفيديو، مع رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني لبحث التجارة الثنائية بين البلدين.

وأعرب وزير التجارة الصيني، خلال الاتصال، عن استعداده للعمل مع الإدارة الحكومية الأميركية ذات الصلة لتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.
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