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انسحاب قوة تابعة لإقليم أمهرة من تيجراي في اثيوبيا

Lebanon 24
13-01-2023 | 00:42
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أعلن الجيش الإثيوبي، أنّ قوة عسكرية تابعة لإقليم أمهرة كانت تؤازره في هجومه على المتمرّدين في تيجراي انسحبت من مدينة استراتيجية في الإقليم الواقع في شمال البلاد تنفيذاً لاتفاق السلام الذي أبرمته أديس أبابا مع المتمردين.
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وقال الجيش، في بيان، إنّ "قوة أمهرة الخاصة التي شاركت في مهمة وطنية مع الجيش غادرت اليوم منطقة شير تنفيذاً لاتفاق السلام"، الذي وقّعته الحكومة الفدرالية مع المتمردين في تشرين الثاني في بريتوريا.

وأضاف أنّ هذا الانسحاب يأتي غداة بدء المتمردين بتسليم أسلحتهم الثقيلة تنفيذاً لبند آخر أساسي من اتّفاق السلام.

وينصّ اتّفاق بريتوريا على أن تنسحب من تيجراي القوات الأجنبية وتلك غير التابعة للجيش الفيدرالي "بالتزامن" مع نزع سلاح المتمرّدين.
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