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إقتصاد

مديرة صندوق النقد: الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود في 2023

Lebanon 24
13-01-2023 | 01:15
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن هناك أدلة متزايدة على أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود هذا العام.

وقالت جورجيفا للصحافيين إن أسواق العمل الأميركية لا تزال مرنة وطلب المستهلكين لا يزال قوياً على الرغم من الزيادات في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
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وقالت إن هناك تحولاً صحياً بعيداً عن مشتريات السلع المفرطة، والتي ضغطت على الأسعار، والعودة صوب الطلب على الخدمات، وكان هناك المزيد من مصادر النمو المتنوعة في الاقتصاد.

وأضافت جورجيفا خلال أول إفادة لها في عام 2023: "يقدم هذا بعض الدلائل على أن الولايات المتحدة ستتجنب الوقوع في الركود.. وفي الواقع، يمكنني القول إنه حتى لو كان ركوداً من الناحية الفنية، فسيكون معتدلاً للغاية".

وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2023 بواقع 1%، وهو توقع سيتم تحديثه هذا الشهر. أما البنك الدولي فتوقع، الثلاثاء، نمو الاقتصاد الأميركي 0.5% في العام الحالي.

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