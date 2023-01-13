وزيرا دفاع أميركا والسويد يناقشان الغزو الروسي واتفاقية الدفاع المشترك

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ناقش وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره السويدي بال جونسون، الخميس، الحرب في أوكرانيا في اتصال هاتفي، أعربا فيه عن تطلعهما للعمل سوياً في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، والمقرر الأسبوع المقبل في قاعدة رامشتاين بألمانيا.وأشار الوزيران إلى بدء المناقشات حول اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين، والتي ستستهل "مرحلة جديدة" من التعاون بين الولايات المتحدة والسويد، وفقاً لبيان عن المتحدث الرسمي باسم البنتاجون بات رايدر.وهنأ أوستن نظيره السويدي بشأن تولي السويد الرئاسية الدورية للاتحاد الأوروبي الشهر الجاري، وجدد دعمه المتواصل لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).