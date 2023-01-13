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عربي-دولي
القضاء الياباني يوجه الاتهام رسمياً إلى مطلق النار في اغتيال شينزو آبي
Lebanon 24
13-01-2023
|
02:38
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وجه المدعون اليابانيون، إلى الرجل الموقوف على خلفية اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، تهمتي القتل وانتهاك قوانين مراقبة الأسلحة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وكان تيتسويا ياماجامي أوقف فور إطلاق الرصاص على رئيس الوزراء الياباني السابق في تموز الماضي 2022، بينما كان الأخير يلقي خطاباً في الحملة الانتخابية في مدينة نارا الغربية.
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