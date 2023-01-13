اشتباكات بين جماعات مسلحة يودي بحياة 11 شخصاً على الأقل في كولومبيا

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ذكر الجيش في كولومبيا، أن ما لا يقل عن 11 مقاتلاً لقوا حتفهم خلال اشتباكات في شمال شرق البلاد بين أعضاء سابقين منشقين في حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" التي تم تسريحها ومتمردي جيش التحرير الوطني.وتعهد الرئيس جوستافو بترو بإنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من 6 عقود في البلاد بين الحكومة والمتمردين وعصابات الجريمة التي أسستها الجماعات شبه العسكرية السابقة، والذي أزهق أرواح 450 ألف شخص على الأقل.وتجري حكومة الرئيس الكولومبي، محادثات سلام مع جيش التحرير الوطني، وأعلنت وقف إطلاق نار مع المنشقين الذين يرفضون اتفاق السلام الذي وقعته "فارك" عام 2016.وقال الجيش إن القتال الذي يهدف للسيطرة على أراض في بلدية بويرتو روندون في إقليم أراوكا، بالقرب من الحدود مع فنزويلا، بدأ، الثلاثاء الماضي.وأضاف في بيان أن الجنود منتشرون في المنطقة لاستعادة النظام ومساعدة السكان على العودة إلى أنشطتهم الطبيعية.والمواجهات بين الجماعات المسلحة المتنافسة على الأراضي ليست نادرة في أراوكا، حيث خلفت الحوادث الماضية المئات من الضحايا أو النازحين.وتشير بيانات رسمية إلى أن نحو 352 شخصاً قتلوا في أراوكا في عام 2022 نتيجة للقتال بين جيش التحرير الوطني ومنشقين.