أوكرانيا: قواتنا صامدة في سوليدار رغم الهجوم الروسي الشرس

Advertisement

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن قواتها صامدة في سوليدار بدونيتسك رغم الهجوم الروسي الشرس.وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في وقت بات اسم مدينة "سوليدار" الأكثر ترددا في الآونة الأخيرة لا سيما أنها تتأرجح بين محاولات روسية للسيطرة عليها ورغبة أوكرانية في الصمود والحفاظ عليها.وفي ظل عدم وضوح المعلومات حول الوضع في سوليدار، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية ما زالت تحافظ على مواقعها في منطقة سوليدار وتكبد الجيش الروسي خسائر فادحة.كلام زيلينسكي جاء بعد أن كانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، أكدت أن الجيش يقاتل من أجل سوليدار لكن الوضع صعب في ظل معارك هي الأشرس مع القوات الروسية.