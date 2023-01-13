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عربي-دولي

العدل الأميركية تعين مستشارا للتحقيق بقضية وثائق بايدن السرية

Lebanon 24
13-01-2023 | 03:42
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أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنّه عيّن مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديماً.

وقال الوزير في تصريح مقتضب "لقد وقّعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدّعياً عامّاً خاصّاً" لديه "صلاحية التحقيق مع أيّ شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون" في هذه القضية.
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وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن هناك تنسيقا مع وزارة العدل بشأن الوثائق التي عثر عليها بمنزل بايدن. وأضافت أن الرئيس
لم يكن يعلم بأمر الوثائق، ولا بمضمونها.

وفي وقت سابق، أكد بايدن، "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.

وقال بايدن لصحافيين "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل.

يأتي هذا بينما أعلن البيت الأبيض اليوم أنه عثر على "عدد صغير" من الوثائق السرية في منزل بايدن الخاص في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.
 
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