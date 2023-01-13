تقارير جديدة.. ماذا شهدَت الأعوام الـ8 السّابقة عالمياً؟

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وتبين أن السنوات الـ8 الماضية كانت أحر 8 سنوات على الإطلاق عالمياً، وذلك جراء التزايد المستمر في تركيزات غازات الدفيئة والحرارة المتراكم، وفقاً لأبرز ست مجموعات بيانات دولية لدرجات الحرارة جمعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).وتعتمد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) على 6 مجموعات بيانات مختلفة، بما في ذلك مجموعة بيانات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، التي احتلت العام الماضي المرتبة الخامسة الأكثر سخونة في سجل 143 عاما، والإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تضع العام في المرتبة السادسة، بسبب الاختلافات الطفيفة في جمع البيانات.وحذر مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، إن الاتجاه نحو الاحتباس الحراري كان "مقلقا للغاية، وهو اتجاه يتزايد حجمه. وإذا لم نأخذ هذا الأمر على محمل الجد فستكون هناك آثار مميتة في جميع أنحاء العالم. فتهدد أنماط الطقس القاسية رفاهيتنا في جميع أنحاء الكوكب ونحن بحاجة إلى بعض الإجراءات الجريئة، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.ويحمل العام المقبل تهديدات إضافية، فأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن ظروف ظاهرة النينيا من المحتمل أن تتلاشى بعد شهر آذار، ما يزيل تأثير التبريد المخفف الناجم عن الاحتراق المستمر للوقود الأحفوري من قبل البشرية.وتنذر الحرارة المتزايدة بنوع من الكوارث الناجمة عن المناخ والتي تخللت عام 2022، بما في ذلك الفيضانات التي غمرت ما يقرب من ثلث باكستان، وهي موجة حر قياسية أشعلت الصين وحرائق الغابات التي اندلعت في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية.وخلال عام 2022، بلغ متوسط درجات الحرارة العالمية نحو 1,15 [1,02 إلى 1,27] درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي (1900-1850).وتشير كل مجموعات البيانات التي جمعتها المنظمة (WMO) إلى أن عام 2022 كان العام الثامن على التوالي (2022-2015) الذي تجاوزت فيه درجة الحرارة العالمية السنوية مستويات ما قبل العصر الصناعي بأكثر من درجة مئوية واحدة.وكانت السنوات من 2015 إلى 2022 السنوات الثماني الأكثر دفئاً على الإطلاق. ومع مرور الوقت، يتزايد احتمال أن تتجاوز الحرارة العالمية، مؤقتاً، عتبة 1,5 درجة مئوية المحددة في اتفاق باريس.وبسبب استمرار ظروف التبريد المقترنة بظاهرة النينيا، التي دخلت عامها الثالث الآن، لم يحل عام 2022 في المرتبة الأولى من الأعوام الأكثر دفئا في السجلات، بل حل في المتربة الخامسة أو السادسة فحسب. ولكن هذا التأثير التبريدي سيكون قصير الأجل، ولن يعكس اتجاه الاحترار الطويل الأجل والناجم عن المستويات القياسية لغازات الدفيئة التي تحبس الحرارة في غلافنا الجوي.ويشير تحديث النينيو/ النينيا الصادر عن المنظمة (WMO) إلى احتمال، تبلغ نسبته 60 في المئة تقريبا، أن تستمر ظاهرة النينيا في الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى آذار 2023، وأن تتبعها ظروف محايدة (أي لا النينيو ولا النينيا).وفي الفترة 2022-2013، تجاوز متوسط درجات الحرارة لمدة عشر سنوات خط الأساس لعصر ما قبل الصناعة (1900-1850) بما يعادل 1,14 [1,02 إلى 1,27] درجة مئوية. ويُقارن ذلك بالتجاوز المسجل في الفترة 2020-2011 والذي بلغ 1,09 درجة مئوية، وفقا لتقديرات تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، ما يشير إلى استمرار الاحترار الطويل الأجل.