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وأكدت مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الزيارة تأتي لدعم عمل اللجنة الليبية العسكرية المشتركة "5+5"، التي قررت استئناف عملها منتصف الشهر الجاري بعد أن علقته منذ 8 أشهر؛ احتجاجًا على الجمود السياسي، وعدم تعاون أطراف معها في ترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية وإنهاء فوضى المليشيات.كذلك، سيناقش المسؤول الأميركي ملف الانتخابات وإمكانية إجرائها خلال العام الجاري.والتقى وليامز خلال زيارته، المتوقع أن تستمر عدة أيام، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، حسب ما جاء في بيان رسمي.ووفق مصادر رسمية، فإنه من المتوقع عقد لقاء بين مدير وكالة الاستخبارات وبعض الأطراف الليبية، وعلى رأسهم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.في خطوة مبشرة، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا "5+5" استئناف عملها باجتماع ينعقد يومي 15 و16 كانون الثاني الحالي؛ لاستكمال خطة عملها الخاصة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وبحث أزمة المليشيات، كما أعلن عضو اللجنة مصطفى يحيى.وأضاف أن الاجتماع المقرر أن يحضره مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي، سيعقد في مدينة سرت.يأتي هذا التطور بعد انتعاش الآمال حول انفراجة قريبة وحلحلة الجمود السياسي، بعد اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اجتماعهما بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضي، على وضع خارطة طريق ومسودة للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المعطلة منذ عام.