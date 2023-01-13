دولةٌ تقلّص عديد جيشها.. من هي؟

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قال وزير الدولة للدفاع في سريلانكا جوتابايا راجاباكسه إن بلاده ستخفض جيشها بمقدار الثلث إلى 135 ألف فرد بحلول العام المقبل، وإلى 100 ألف بحلول عام 2030، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد خفض التكاليف في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من سبعة عقود.وأضاف راجاباكسه أن الهدف من هذه الخطوة هو إنشاء قوة دفاع سليمة فنياً وتكتيكياً ومتوازنة بحلول عام 2030.وبلغ حجم القوات المسلحة السريلانكية ذروته بين عامي 2017 و2019، مع 317000 فرد. مع هذا، فقد بلغت حصة قطاع الدفاع في إجمالي الإنفاق في سريلانكا ذروتها في عام 2021، عند 2.31% من الناتج المحلي الإجمالي.واضطرت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إلى تقليص الإنفاق الحكومي بعد انزلاقها في أزمة اقتصادية عميقة العام الماضي عندما جف احتياطي النقد الأجنبي.