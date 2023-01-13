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عربي-دولي

رئيسي: الدول الغربية تنهب ثروات دول أفريقيا

Lebanon 24
13-01-2023 | 09:30
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أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، أنّ الدول الغربية والولايات المتحدة تستغل موارد ومعادن العالم بحجة نشر الحريات ومراعاة حقوق الإنسان.

وقال رئيسي، خلال كلمة له في مدينة "خاتم" في محافظة يزد وسط البلاد، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتحدة والدول الغربية "لم تذهب إلى أي دولة من دول العالم سوى لتأمين مصالحها".
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ولفت الرئيس الإيراني إلى أنّ "دول أفريقيا تقع على احتياطيات كبيرة من المعادن الأرضية لكنها تعيش الفقر"، وقال: "سبب الفقر في تلك الدول يأتي إثر ذهاب الدول الغربية إلى هُناك بحجة نشر الحريات ومراعاة حقوق اللإنسان والبناء والإعمار، لكنّها لم تعمل سوى على نهب ثروات هذه القارة".

وتطرق إلى سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الخارجية، وقال إنّ "الأخير يُطلق تسمية البقرة الحلوب على الدول التي يستفيد منها، ويوجّه ضدها أسوأ أنواع الإهانات علناً".

أما داخلياً، أشار إلى أنّه "من خلال الثقة الجماهيرية الذي تتمتع به الجمهورية الإسلامية، لن تبقى أي مشكلة في البلاد بلا حلّ".
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