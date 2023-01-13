مقتل قائد عمليات تنظيم داعش الإرهابي في الصومال

أعلنت مقديشو، اليوم الجمعة، مقتل قائد عمليات تنظيم داعش الإرهابي فرع الصومال، في مواجهات مسلحة بولاية بونتلان شرقي البلاد.

وقال شرطة بونتلان في بيان نقله التلفزيون الحكومي، إن عناصرها الأمنية "تصدت لهجوم من عناصر تنظيم داعش الإرهابي على بلدة بلي طيطين".

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وأضاف البيان أن "المواجهات وقعت في الساعات المتأخرة من الليلة الماضية، حيث تمكنت القوات خلال المواجهات من قتل قائد عمليات تنظيم داعش الإرهابي أبو البراء الأماني، الذي يحمل الجنسية الإثيوبية".

وبحسب البيان، فإن "أبو البراء عين في هذا المنصب في تموز 2021، كما لعب دوراً كبيراً في ضم عدد من الإثيوبيين إلى التنظيم".