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إقتصاد

بينها دولتان عربيتان... ما هي الدول الأكثر استيرادا للمنتجات المصرية؟

Lebanon 24
13-01-2023 | 16:00
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن قفزة في قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار.

وأكد البيان أن القفزة حدثت خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة 23.3%.
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وقال الجهاز في بيان إن الصادرات المصرية سجلت 42.8 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الاول الأول من 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بزيادة 8.1 مليار دولار.

وأضاف أن أعلى عشر دول استيرادا من مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، جاءت إسبانيا بالمركز الأول بقيمة 3.1 مليار دولار ثم تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار ثم إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار تلتها أميركا بقيمة 2 مليار دولار ثم السعودية بقيمة 2 مليار دولار.

تصدرت إسبانيا قائمة وجهات الصادرات المصرية بتلقيها سلعا بقيمة 3.1 مليار دولار، وتلتها تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار والولايات المتحدة والسعودية بملياري دولار لكل منهما.

وأوضح أن هولندا حلت بالمركز السادس بقيمة 1.7 مليار دولار ثم كوريا الجنوبية بقيمة 1.7 مليار دولار ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار ثم الصين بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم الإمارات بقيمة 1.5 مليار دولار. (روسيا اليوم)

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