موجة المهاجرين إلى أوروبا تبلغ ذروتها

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بلغ عدد محاولات المهاجرين لدخول الاتحاد الأوروبي من دون تصريح العام الماضي حوالي 330 ألف محاولة، وهو أعلى رقم منذ عام 2016، حسب ما ذكرت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة.وقالت وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي إن ما يقرب من نصف محاولات 2022 تمت برا عبر منطقة غرب البلقان، وفقًا "لحساباتها الأولية". بغض النظر عن طريق الدخول، شكل السوريون والأفغان والتونسيون معًا ما يقرب من 47 في المائة من محاولات عبور الحدود.وذكرت فرونتكس أن الرجال يمثلون أكثر من 80 في المائة من محاولات الدخول.وتحسب الوكالة محاولات الدخول بدلاً من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا لأنه غالبًا ما يكون من الصعب تحديد المهاجرين الذين يسافرون بشكل روتيني بدون جوازات سفر، وقد يحاول البعض الدخول عدة مرات.ويتمتع الأشخاص الذين يصلون إلى حدود أوروبا للتقدم بطلب اللجوء بفرصة معقولة للسماح لهم بالدخول، بينما يتم رفض أولئك الذين يأتون بدون تأشيرة بحثًا عن وظائف وحياة أفضل.ودخل أكثر من مليون شخص، معظمهم من السوريين الفارين من الصراع، إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015، مما أدى إلى اكتظاظ مرافق الاستقبال وإثارة واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الكتلة المكونة من 27 دولة.ولا تزال الدول الأعضاء تتجادل حول من يجب أن يتحمل مسؤولية الأشخاص الذين يصلون دون إذن وما إذا كان يجب إلزام جيرانهم وشركائهم بالمساعدة. لم تحرز محاولات إصلاح نظام اللجوء في الكتلة تقدما يذكر.ولم تشمل أحدث أرقام فرونتكس ما يقرب من 13 مليون لاجئ أوكراني تم إحصاؤهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين شباط وكانون الأول. وأدخلت تدابير طارئة خاصة لتسهيل دخولهم والمساعدة في إيجاد سكن وتدريب ووظائف قصيرة الأمد.