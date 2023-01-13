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عربي-دولي
6 قتلى في انفجار في ايران
Lebanon 24
13-01-2023
|
12:30
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قُتل ستة أشخاص من أسرة واحدة جراء انفجار يرجح أنه نتج عن تسرب للغاز في مبنى سكني بشمال غرب إيران.
وأوردت وكالة "إرنا" أن الانفجار وقع في مبنى سكني في مدينة بوكان ذات الغالبية الكردية في محافظة أذربيجان الغربية، وأدى لانهياره.
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ونقلت عن رئيس مديرية الإطفاء في المدينة رسول معروفي قوله "تم حتى الآن انتشال جثث ستة أشخاص هم طفلان ورجلان وامرأتان، وجميعهم من أسرة واحدة"، إضافةً إلى نقل ثلاثة أشخاص آخرين الى مراكز طبية لتلقي العلاج.
وأوضح معروفي أن أسباب الحادث قيد التحقيق، إلا أن "ظروف وطريقة تدمير المبنى شبيهة بانفجار ناتج عن تسرب للغاز". (العربية)
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