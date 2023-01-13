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عربي-دولي

دولة أوروبيّة تحظر توريد أسلحتها إلى أوكرانيا... ما السبب؟

Lebanon 24
13-01-2023 | 13:30
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أكدت صحيفة 20 Minuten أن سويسرا رفضت أن تعطي إسبانيا الموافقة على تزويد أوكرانيا بأسلحتها.

وقالت الصحيفة: "أرادت إسبانيا دعم أوكرانيا بتزويدها بالمعدات العسكرية، لكن هذا يتطلب موافقة الدولة المصنعة وهي سويسرا التي لم تعطها هذه الموافقة".
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وأشارت إلى أن سويسرا تنتهج مبدأ الحياد العسكري.

من ناحيتها، قالت وزارة الاقتصاد السويسرية إنها لم تتلق أي طلبات رسمية من إسبانيا. (روسيا اليوم)

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