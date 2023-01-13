دولة أوروبيّة تحظر توريد أسلحتها إلى أوكرانيا... ما السبب؟

Advertisement

أكدت صحيفة 20 Minuten أن سويسرا رفضت أن تعطي إسبانيا الموافقة على تزويد أوكرانيا بأسلحتها.وقالت الصحيفة: "أرادت إسبانيا دعم أوكرانيا بتزويدها بالمعدات العسكرية، لكن هذا يتطلب موافقة الدولة المصنعة وهي سويسرا التي لم تعطها هذه الموافقة".وأشارت إلى أن سويسرا تنتهج مبدأ الحياد العسكري.من ناحيتها، قالت وزارة الاقتصاد السويسرية إنها لم تتلق أي طلبات رسمية من إسبانيا. (روسيا اليوم)