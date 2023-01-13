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عربي-دولي

صحيفة أجنبية: نجل بايدن كان يدخل بحرية للمرآب حيث الوثائق السرية

Lebanon 24
13-01-2023 | 14:30
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أشارت قناة فوكس نيوز إلى أن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، هانتر بايدن، كان يستطيع الوصول لمرآب المنزل في ويلمنغتون، الذي عثر فيه على الوثائق السرية.

وجاء في تقرير القناة أن "رسائل البريد الإلكتروني، تؤكد أن بايدن الابن استخدم عنوان والده في ويلمنغتون، باعتباره عنوان إقامته الدائمة عند تعبئة طلبات الحصول على بطاقة ائتمان، وتسجيل حسابات أبل في عامي 2018 و2019 على التوالي.
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ودوت فضيحة في الولايات المتحدة تتعلق باكتشاف وثائق سرية في مكتب بايدن في مركز الخبراء بواشنطن، تعود للفترة التي عمل فيها كنائب لرئيس الولايات المتحدة في إدارة باراك أوباما. ويوم الخميس، أصدر البيت الأبيض بيانا أعلن فيه عن اكتشاف مجموعة جديدة من المواد السرية في منزل بايدن في بلدة ويلمنغتون تم حفظها في المرآب.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فقد تضمنت الوثائق السرية معلومات استخباراتية تتعلق بأوكرانيا وإيران وبريطانيا، وهي مؤرخة في الفترة الممتدة ما بين عامي 2013-2016. من جهته قال بايدن إن العثور على هذه الوثائق كان مفاجئا بالنسبة له، وهو لا يعرف شيئا عن مضمونها. (روسيا اليوم) 
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