Advertisement

عربي-دولي

القضاء الأميركي يفرض غرامة كبيرة على "منظمة ترامب"

Lebanon 24
13-01-2023 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1028488-638092315428635103.jpg
Doc-P-1028488-638092315428635103.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مدعي عام مانهاتن ألفين براغ في بيان يوم الجمعة، أن القضاء أصدر حكما على "منظمة ترامب" المملوكة لعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
 
وقال مدعي عام مانهاتن إن المحكمة نيويورك حكمت على "منظمة ترامب" بدفع غرامة قصوى قدرها 1.6 مليون يورو لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية.
Advertisement

وجرت محاكمة مجموعة ترامب المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتزوير بيانات محاسبة بهدف إخفاء مكافآت مالية تقاضاها بعض كبار الموظفين فيها عن مصلحة الضرائب. (روسيا اليوم) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-01-13
18:00 | 2023-01-13
16:59 | 2023-01-13
16:30 | 2023-01-13
16:00 | 2023-01-13
15:00 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website