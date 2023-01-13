القضاء الأميركي يفرض غرامة كبيرة على "منظمة ترامب"

أعلن مدعي عام مانهاتن ألفين براغ في بيان يوم الجمعة، أن القضاء أصدر حكما على "منظمة ترامب" المملوكة لعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



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وجرت محاكمة مجموعة ترامب المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتزوير بيانات محاسبة بهدف إخفاء مكافآت مالية تقاضاها بعض كبار الموظفين فيها عن مصلحة الضرائب. (روسيا اليوم) وقال مدعي عام مانهاتن إن المحكمة نيويورك حكمت على "منظمة ترامب" بدفع غرامة قصوى قدرها 1.6 مليون يورو لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية.وجرت محاكمة مجموعة ترامب المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتزوير بيانات محاسبة بهدف إخفاء مكافآت مالية تقاضاها بعض كبار الموظفين فيها عن مصلحة الضرائب. (روسيا اليوم)