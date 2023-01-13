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عربي-دولي
"الدوما": إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا خلقت سوقا سوداء للسلاح في أوروبا
Lebanon 24
13-01-2023
|
16:30
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أشار عضو لجنة "الدوما" الروسي للأمن ومكافحة الفساد، أدالبي شكاغوشيف، إلى أن إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا خلقت سوقا سوداء جديدة للسلاح في أوروبا.
وقال شكاغوشيف في تصريح لوكالة "نوفوستي": بالتأكيد إنها سوق سوداء جديدة ظهرت حاليا في أوروبا. إن أكثر سوق سوداء مكتظة بالأسلحة الأميركية موجودة الآن في بولندا وفرنسا، فضلا عن الموجودة أصلا في دول الشرق الأوسط."
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ووفقا له، فإن أسلحة السوق السوداء تقع في أيدي المنظمات والخلايا الإرهابية "في ما لا يقل عن 10-15 دولة". (روسيا اليوم)
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