"الدوما": إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا خلقت سوقا سوداء للسلاح في أوروبا

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أشار عضو لجنة "الدوما" الروسي للأمن ومكافحة الفساد، أدالبي شكاغوشيف، إلى أن إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا خلقت سوقا سوداء جديدة للسلاح في أوروبا.وقال شكاغوشيف في تصريح لوكالة "نوفوستي": بالتأكيد إنها سوق سوداء جديدة ظهرت حاليا في أوروبا. إن أكثر سوق سوداء مكتظة بالأسلحة الأميركية موجودة الآن في بولندا وفرنسا، فضلا عن الموجودة أصلا في دول الشرق الأوسط."ووفقا له، فإن أسلحة السوق السوداء تقع في أيدي المنظمات والخلايا الإرهابية "في ما لا يقل عن 10-15 دولة". (روسيا اليوم)