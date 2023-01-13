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عربي-دولي

لوغانسك: توقيف موظف بريطاني بتهمة التجسس

Lebanon 24
13-01-2023 | 16:59
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أعلنت أجهزة الأمن في جمهورية لوغانسك الروسية، توقيف شرطة لوغانسك موظفا بريطانيا تابعا لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بتهمة التجسس.

وجاء في بيان أمني: "باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق مع موظف لدى بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بموجب المادة 276 "تجسس" وفقا للقانون الجنائي الروسي، حيث كان يرسل لقوات كييف و"الناتو" إحداثيات مواقع محددة في الجمهورية لقصفها". (روسيا اليوم) 
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