موسكو تعترف باستخدام "فاغنر" في اقتحام سوليدار

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اعترفت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، في إعلان غير معتاد بشكل صريح باستخدام مجموعة فاغنر في اقتحام أحياء مدينة سوليدار الأوكرانية الاستراتيجية. وأعلنت الوزارة، أن "هذه المهمة القتالية المحددة تم إنجازها بنجاح من خلال الأعمال الشجاعة والتضحية بالنفس التي قام بها متطوعو فرق الهجوم التابعة لشركة فاغنر العسكرية الخاصة". وتُعتبر معركة سوليدار واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب التي بدأت في فبراير الماضي بغزو روسيا لجارتها ورفيقتها السابقة في الاتحاد السوفيتي. ووفقاً لمصادر أوكرانية يوم الأربعاء الماضي، لا يزال هناك 559 مدنياً في البلدة التي كان مجموع سكانها 10 آلاف نسمة.وقال الجانب الروسي إنه تم نقل جميع السكان من البلدة. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق، إن القتال من أجل مدينة سوليدار الاستراتيجية مستمر. وأضاف المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية سيرهي تشيريفاتي: "قواتنا متمسكة بمواقعها على الأرض ضد العدو".