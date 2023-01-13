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عربي-دولي

البيت الأبيض يحذّر الكونغرس: رفع سقف الدين غير قابل للتفاوض

Lebanon 24
13-01-2023 | 18:30
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دعا البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الكونغرس الأمريكي إلى رفع سقف الدين، محذراً من أنه لا ينوي التفاوض مع الغالبية الجمهورية في مجلس النواب للحصول على تصويت بهذا الشأن. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: "لن نتفاوض"، مضيفة أن "النواب الديمقراطيين والجمهوريين يتعاونون عادة على صعيد هذه المسألة، وهذا ما يجب أن يحصل". وأكدت أن مسألة الدَّين يجب ألا تُسيّس. يدفع بعض الجمهوريين إلى استخدام سقف الديون وسيلة ضغط أملاً بالحصول على تخفيض في الإنفاق يعارضه الديمقراطيون.
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وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتجنب تخلفها عن السداد، اعتباراً من الأسبوع المقبل، عندما يتوقع أن تصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدد من الكونغرس.
وأوضحت في رسالة إلى قيادة الكونغرس: "الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضرراً لا يعوض بالاقتصاد الأمريكي، وسبل عيش الأميركيين كافة، والاستقرار المالي العالمي".

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